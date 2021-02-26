В Башкирии наградят полицейского за спасение 86-летней женщины при пожаре

В Башкирии наградят участкового уполномоченного капитана полиции Константина Королькова, который спас 86-летнюю женщину при пожаре.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на МВД Медиа.

Информация о возгорании в магазине, расположенном на первом этаже жилого дома, поступила в отдел по Белебеевскому району. Дым стал подниматься на верхние этажи.

Корольков прибыл на место происшествия. Ему рассказали о возможном местонахождении пенсионерки в одной из квартир. Вместе с сотрудниками МЧС полицейский позвонил в звонок, но им никто не открыл. Корольков решил вскрыть дверь. Внутри он обнаружил пожилую женщину без сознания и вынес её на улицу.

Ранее kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге наградили двух полицейских за спасение трёхлетнего ребёнка при пожаре.