В Башкирии наградят полицейского за спасение 86-летней женщины при пожаре
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на МВД Медиа.
Информация о возгорании в магазине, расположенном на первом этаже жилого дома, поступила в отдел по Белебеевскому району. Дым стал подниматься на верхние этажи.
Корольков прибыл на место происшествия. Ему рассказали о возможном местонахождении пенсионерки в одной из квартир. Вместе с сотрудниками МЧС полицейский позвонил в звонок, но им никто не открыл. Корольков решил вскрыть дверь. Внутри он обнаружил пожилую женщину без сознания и вынес её на улицу.
Ранее kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге наградили двух полицейских за спасение трёхлетнего ребёнка при пожаре.