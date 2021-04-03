Суд в Барнауле арестовал мужчину, подозреваемого в планировании подрыва мечети

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Центральный районный суд Барнаула отправил под стражу на два месяца мужчину, который подозревается в том, что собирался устроить подрыв мечети по заданию украинской националистической организации.
Суд в Барнауле арестовал мужчину, подозреваемого в планировании подрыва мечети
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Алтайскому краю.

«По ходатайству следователя в отношении жителя Барнаула, обвиняемого в совершении преступления по ст. 205.3 УК России (Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), Центральным районный судом Барнаула избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — отметили в спецслужбе.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае был задержан местный житель, сторонник украинской националистической организации, который планировал провести «акции устрашения» против местного населения и выходцев из Центрально-Азиатского региона.

ФСБ опубликовала запись допроса задержанного, на котором он рассказал о намерении взорвать мечеть в Барнауле.

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