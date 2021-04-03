Суд в Барнауле арестовал мужчину, подозреваемого в планировании подрыва мечети
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Алтайскому краю.
«По ходатайству следователя в отношении жителя Барнаула, обвиняемого в совершении преступления по ст. 205.3 УК России (Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), Центральным районный судом Барнаула избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — отметили в спецслужбе.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае был задержан местный житель, сторонник украинской националистической организации, который планировал провести «акции устрашения» против местного населения и выходцев из Центрально-Азиатского региона.
ФСБ опубликовала запись допроса задержанного, на котором он рассказал о намерении взорвать мечеть в Барнауле.