СК просит о домашнем аресте депутата Ярославля по делу о коррупции

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Следствие просит Кировский районный суд Ярославля отправить под домашний арест депутата Ярославской областной думы Романа Фомичёва, подозреваемого в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.
СК просит о домашнем аресте депутата Ярославля по делу о коррупции
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Ярославском областном суде.

«В Кировский районный суд Ярославля 3 апреля 2021 года поступило ходатайство следователя об избрании в отношении Романа Фомичёва, подозреваемого в совершении преступления... «Посредничество во взяточничестве, совершённое в особо крупном размере», меры пресечения в виде домашнего ареста», — цитирует пресс-службу ТАСС.

Глава комитета Ярославской областной думы по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству Фомичёв был задержан 2 апреля, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Региональное отделение «Единой России» в связи с этим пообещало приостановить его членство в партии.

Ранее сообщалось, что депутата Сахалинской областной думы Дмитрия Пашова отправили под домашний арест в рамках давно возбуждённых уголовных дел.

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