Суд арестовал депутата Сахалинской областной думы Пашова

Центральный районный суд Хабаровска отправил под арест до 26 апреля депутата Сахалинской областной Думы Дмитрия Пашова.

«Центральным районным судом 28 февраля (Пашову. — RT) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — по 26 апреля. Он будет пока находиться в СИЗО Хабаровска, а далее — как решит следователь», — приводит РИА Новости сообщение.

По данным депутата местного парламента Максима Козлова, чиновника задержали в рамках давно возбуждённых уголовных дел. Пашов всё время находился на Сахалине, посещал допросы и участвовал в следственных мероприятиях.

Ранее министру жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Борису Беляеву предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.