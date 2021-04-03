Сбербанк высказался о прогнозе по росту случаев COVID-19 в России

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Сбербанк высказался по поводу прогноза о росте числа случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в апреле в России от лаборатории «СберИндекс».

Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

«Представители СМИ самостоятельно интерпретируют данные модели с сайта «СберИндекс». Она показывает сезонный рост заболеваемости в апреле в связи с переходом в более тёплый температурный режим», — заявили в финансовом учреждении.

Таким образом в банке прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о том, что лаборатория «СберИндекс» подсчитала, что в России к середине апреля почти в два раза увеличится число случаев COVID-19.

В прогнозе, как указывают СМИ, говорится, что к 15 апреля в России будут фиксировать более 15 тыс. пациентов с коронавирусом.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании проектного комитета по нацпроектам «Здравоохранение» и «Демография» оценила ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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