Минпромторг подготовил проект проведения эксперимента маркировки антисептиков
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«Провести с 15 мая 2021 года по 31 августа 2022 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации парфюмерно-косметической продукции, предназначенной для гигиены рук, с заявленным в маркировке потребительской тары антимикробным действием, а также кожных антисептиков — дезинфицирующих средств», — говорится в документе.
Согласно проекту, Минпромторг до 15 июля обеспечит разработку и утверждение методических рекомендаций проведения этого эксперимента.
Доклады по оценке результатов эксперимента планируется представить в правительство до 15 декабря 2021 года и до 30 июня 2022 года.
Ранее правительство России утвердило сроки проведения эксперимента по маркировке для идентификации пива и других слабоалкогольных напитков.