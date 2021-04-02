Минпромторг подготовил проект проведения эксперимента маркировки антисептиков

Минпромторг России подготовил проект о проведении эксперимента по маркировке антисептиков и дезинфицирующих средств. Об этом информирует РИА Новости.

«Провести с 15 мая 2021 года по 31 августа 2022 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации парфюмерно-косметической продукции, предназначенной для гигиены рук, с заявленным в маркировке потребительской тары антимикробным действием, а также кожных антисептиков — дезинфицирующих средств», — говорится в документе.

Согласно проекту, Минпромторг до 15 июля обеспечит разработку и утверждение методических рекомендаций проведения этого эксперимента.

Доклады по оценке результатов эксперимента планируется представить в правительство до 15 декабря 2021 года и до 30 июня 2022 года.

Ранее правительство России утвердило сроки проведения эксперимента по маркировке для идентификации пива и других слабоалкогольных напитков.