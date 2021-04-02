Голикова назвала число прошедших диспансеризацию в 2020 году

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Вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании проектного комитета по нацпроектам «Здравоохранение» и «Демография» назвала число прошедших диспансеризацию в 2020 году.
Голикова назвала число прошедших диспансеризацию в 2020 году
  • РИА Новости

«С учётом складывающейся эпидемиологической обстановки, к сожалению, мы вынуждены были в апреле 2020 года приостановить Всероссийскую диспансеризацию населения. Однако, как только позволила возможность — а это было летом 2020 года, эпидемиологическая ситуация позволяла в регионах, — мы возвратились к проведению профилактических медицинских осмотров и диспансеризации», — цитирует Голикову пресс-служба правительства.

По её словам, «в 2020 году профилактические осмотры и диспансеризацию прошли почти 35 миллионов человек».

В конце марта Голикова заявила, что страна возвращается к плановой работе системы здравоохранения.

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