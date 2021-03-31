Голикова заявила о возвращении системы здравоохранения к плановой работе

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что страна возвращается к плановой работе системы здравоохранения.

«Сейчас мы уже можем сказать, что с пика 279 тыс. коек, которые у нас были развернуты зимой, мы уже ушли на 119 тыс. И я привожу эти цифры только для того, чтобы сказать, что мы возвращаемся к плановой работе системы здравоохранения, а значит, восстанавливаем диспансеризацию и профосмотры», — цитирует РИА Новости Голикову.

Согласно данным на 31 марта, в России в течение суток у 8275 человек подтвердили коронавирусную инфекцию COVID-19. Общее число случаев заболевания достигло 4 545 095.

Член Европейского общества аллергологов и клинических иммунологов, терапевт и иммунолог Ирина Ярцева в беседе с ФАН оценила ситуацию с пандемией в России.