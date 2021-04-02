В Зеленодольске жителей пострадавшего при ЧП дома переселят во временное жильё

Пострадавшие от взрыва газа в доме в Зеленодольске Республики Татарстан люди начали переезжать во временное жильё. Строители приступят к работам после того, как все жильцы перевезут свои вещи.

Об этом «Реальному времени» сообщил начальник отдела по связям с общественностью и СМИ администрации Зеленодольского района Расим Хазиев.

Людям помогали собирать вещи волонтёры. Жильцы пострадавших квартир первыми переехали во временное жильё в новостройке на улице Сайдашева, где они будут проживать до окончания ремонта.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили два новых уголовных дела в связи с обрушением нескольких квартир в результате хлопка газа в Зеленодольске.