В Зеленодольске жителей пострадавшего при ЧП дома переселят во временное жильё

Короткая ссылка
Пострадавшие от взрыва газа в доме в Зеленодольске Республики Татарстан люди начали переезжать во временное жильё. Строители приступят к работам после того, как все жильцы перевезут свои вещи.
В Зеленодольске жителей пострадавшего при ЧП дома переселят во временное жильё
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

Об этом «Реальному времени» сообщил начальник отдела по связям с общественностью и СМИ администрации Зеленодольского района Расим Хазиев.

Людям помогали собирать вещи волонтёры. Жильцы пострадавших квартир первыми переехали во временное жильё в новостройке на улице Сайдашева, где они будут проживать до окончания ремонта.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили два новых уголовных дела в связи с обрушением нескольких квартир в результате хлопка газа в Зеленодольске.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить