В Зеленодольске жителей пострадавшего при ЧП дома переселят во временное жильё
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Об этом «Реальному времени» сообщил начальник отдела по связям с общественностью и СМИ администрации Зеленодольского района Расим Хазиев.
Людям помогали собирать вещи волонтёры. Жильцы пострадавших квартир первыми переехали во временное жильё в новостройке на улице Сайдашева, где они будут проживать до окончания ремонта.
Ранее сообщалось, что следователи возбудили два новых уголовных дела в связи с обрушением нескольких квартир в результате хлопка газа в Зеленодольске.