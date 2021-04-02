Оперштаб Петербурга оценил снижение динамики распространения коронавируса

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Согласно последним данным, опубликованным оперативным штабом по коронавирусу, в Санкт-Петербурге интенсивность распространения коронавирусной инфекции снижается. За сутки заболели 708 человек, 1 тыс. пациентов выздоровели.
Оперштаб Петербурга оценил снижение динамики распространения коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщает kp.ru.

«За всё время пандемии в Петербурге официально коронавирус был подтверждён у 396 049 человек. Из них полностью выздоровели 349 618 пациентов, из которых 1037 выписали за последние сутки. Жертвами инфекции стали 12 330 горожан, 29 умерли накануне», — сообщили в оперативном штабе.

В Ленобласти общее число заболевших — более 40 тыс. человек. За последние сутки болезнь выявили ещё у 89 местных жителей. Всего 941 человек скончался, за последние сутки зафиксирован один летальный исход. 37 501 пациент выздоровел.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Москве.

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