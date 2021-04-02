В Башкирии произошёл разлив нефтесодержащей жидкости

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Вблизи населённого пункта Павловка в Башкирии произошёл разлив нефтесодержащей жидкости. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.
В Башкирии произошёл разлив нефтесодержащей жидкости
  • РИА Новости

Отмечается, что «в ходе уточнения информации через оперативного дежурного АНК «Башнефть» установлено, что 1 апреля в 11:50 мск произошел стандартный отказ трубопровода диаметром 133 мм вблизи н. п. Павловка в Бижбулякском районе республики».

«Специалистами «Башнефть добыча» отказ трубопровода был оперативно ликвидирован. Вследствие порыва произошёл разлив нефтесодержащей жидкости (96% - вода, 4% - нефть) на площади около 350 кв. м. Погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что специалисты локализовали вышедший объём нефтесодержащей жидкости и в настоящее время занимаются очисткой участка.

Сообщается, что «ближайший открытый водоисточник — река Ик на расстоянии двух с половиной километров от места порыва,м попадание в водный объект отсутствует».

Ранее сообщалось, что в Пугачёвском районе Саратовской области произошёл разлив топлива из нефтепровода на площади 700 кв. м.

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