Минобрнауки выпустило рекомендации для приёма в вузы граждан Белоруссии

Белорусские абитуриенты смогут поступать в вузы России по результатам белорусского аналога ЕГЭ — Централизованного тестирования (ЦТ). Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте Министерства высшего образования и науки России.

«Граждане Республики Беларусь имеют право на поступление в организации высшего образования России как по результатам Единого государственного экзамена, так и вступительным испытаниям, проводимым образовательными организациями самостоятельно, на места в рамках контрольных цифр приёма, на места по договорам об оказании платных образовательных услуг, а также в пределах квоты правительства России», — говорится в документе.

Минобрнауки рекомендует российским вузам «при внесении изменений в правила приёма предусмотреть зачёт результатов Централизованного тестирования (ЦТ) на вступительных экзаменах, проводимых университетами самостоятельно».

Кроме того, сообщается, что в 2021—2022 учебном году для граждан Белоруссии в пределах квоты российского кабмина выделено 700 мест, что почти в два раза больше, чем выделенных в 2020—2021 учебном году.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв прокомментировал в беседе с RT предложение разработать федеральную программу «Образовательный туризм» с целью популяризации России за рубежом и привлечения учащихся.