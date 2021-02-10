В Госдуме оценили идею разработать федеральную программу «Образовательный туризм»

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Ангелина Шурпина
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв прокомментировал в беседе с RT предложение разработать федеральную программу «Образовательный туризм» с целью популяризации России за рубежом и привлечения учащихся.
В Госдуме оценили идею разработать федеральную программу «Образовательный туризм»
  • РИА Новости

«Я думаю, что это очень хорошее предложение. Оно укладывается в тот тренд, который мы видим последние годы, — это увеличение интереса к российскому образованию», — отметил Гутенёв.

При этом депутат добавил, что стоит распространить указанные преференции не только на будущих абитуриентов.

«Потому что некоторые из них находятся ещё в таком нежном возрасте. Необходимо распространить преференции и на сопровождающих их лиц, причём не всегда это будут родители. Надо продумать, в том числе и с нормативной точки зрения, возможности опекунов с российской стороны осуществлять функции по комфортному посещению России для таких обзорных ознакомительных туров будущих российских абитуриентов», — заключил он.

Ранее ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж предложил разработать федеральную программу «Образовательный туризм» с целью популяризации России за рубежом и привлечения учащихся.

Подробнее — в материале RT.

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