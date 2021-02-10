В России предложили разработать федеральную программу «Образовательный туризм»

Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж предложил разработать федеральную программу «Образовательный туризм» с целью популяризации России за рубежом и привлечения учащихся. Письмо на имя руководителя Федерального агентства по туризму Зарины Догузовой есть в распоряжении RT.

Как заявил Кудж в своём обращении, одним из наиболее динамично развивающихся и самым перспективным туристическим сектором является молодёжный, а один из его видов — образовательный — даже входит в классификацию, принятую ЮНВТО (Всемирная туристская организация).

Он добавил, что молодые люди путешествуют с целью изучения иностранного языка, обучения за рубежом, новых знакомств, в рамках волонтёрских программ. По численности обучающихся иностранных граждан Российская Федерация занимает шестое место в мире, отметил он.

Вместе с тем в российском законодательстве понятие «образовательный туризм» отсутствует, добавил Кудж. В связи с вышеизложенным ректор РТУ МИРЭА предлагает разработать государственную программу «Образовательный туризм» и включить её в разрабатываемый национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства».

«В рамках реализации данной программы предлагаем предоставлять иностранным гражданам льготы на получение визы, если целью посещения нашей страны будет ознакомление с учебным заведением, условиями учёбы, проживания, поступления. Предлагаем также разработать определение «образовательного туризма» как системной категории и включить его в законодательство России, а также в классификатор как отдельный вид туризма», — говорится в тексте обращения.

Ранее в Ростуризме заявили, что третий этап туристического кешбэка может быть запущен в феврале.