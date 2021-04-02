ФСБ опубликовала видео задержания планировавшего нападение в Барнауле

Короткая ссылка
Федеральная служба безопасности России опубликовала видео задержания сторонника украинских националистов в Барнауле, подозреваемого в подготовке акции устрашения в регионе.

На опубликованном видео показано, как сотрудники спецслужб ведут мужчину в наручниках и сажают его в автомобиль.

В ходе допроса мужчина сознался, что сам вышел на связь с координаторами украинского радикального движения.

«Хотел выбрать себе цель — подрыв мечети барнаульской», — заявил он на допросе.

Также в ролике показаны компоненты самодельного взрывного устройства и экстремистская литература, обнаруженная при обысках по месту жительства задержанного.

Ранее в ФСБ сообщили о задержании в Барнауле местного жителя, планировавшего по заданию так называемого куратора украинской националистической организации «Этническое национальное объединение» (ЭНО) совершить акции устрашения среди местного населения, в том числе в отношении объектов массового скопления мусульман.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить