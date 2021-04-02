ФСБ опубликовала видео задержания планировавшего нападение в Барнауле

Федеральная служба безопасности России опубликовала видео задержания сторонника украинских националистов в Барнауле, подозреваемого в подготовке акции устрашения в регионе.

На опубликованном видео показано, как сотрудники спецслужб ведут мужчину в наручниках и сажают его в автомобиль.

В ходе допроса мужчина сознался, что сам вышел на связь с координаторами украинского радикального движения.

«Хотел выбрать себе цель — подрыв мечети барнаульской», — заявил он на допросе.

Также в ролике показаны компоненты самодельного взрывного устройства и экстремистская литература, обнаруженная при обысках по месту жительства задержанного.

Ранее в ФСБ сообщили о задержании в Барнауле местного жителя, планировавшего по заданию так называемого куратора украинской националистической организации «Этническое национальное объединение» (ЭНО) совершить акции устрашения среди местного населения, в том числе в отношении объектов массового скопления мусульман.