ФСБ опубликовала видео задержания планировавшего нападение в Барнауле
На опубликованном видео показано, как сотрудники спецслужб ведут мужчину в наручниках и сажают его в автомобиль.
В ходе допроса мужчина сознался, что сам вышел на связь с координаторами украинского радикального движения.
«Хотел выбрать себе цель — подрыв мечети барнаульской», — заявил он на допросе.
Также в ролике показаны компоненты самодельного взрывного устройства и экстремистская литература, обнаруженная при обысках по месту жительства задержанного.
Ранее в ФСБ сообщили о задержании в Барнауле местного жителя, планировавшего по заданию так называемого куратора украинской националистической организации «Этническое национальное объединение» (ЭНО) совершить акции устрашения среди местного населения, в том числе в отношении объектов массового скопления мусульман.