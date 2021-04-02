В Северной Осетии продлили режим самоизоляции для лиц старше 65 лет

В Северной Осетии до 30 апреля продлили режим самоизоляции для граждан 65 лет и старше. Как сообщает ТАСС, соответствующий указ подписал глава республики Вячеслав Битаров.

«Установить, что для лиц в возрасте 65 лет и старше по 30 апреля 2021 года сохраняется режим самоизоляции, за исключением работников организаций, чьё нахождение на рабочем месте по решению работодателя является важным для обеспечения деятельности указанных организаций», — говорится в документе.

Согласно данным на 2 апреля, в России в течение суток у 8792 человек подтвердили коронавирусную инфекцию COVID-19. Общее число случаев инфицирования достигло 4 563 056.

Член Европейского общества аллергологов и клинических иммунологов, терапевт и иммунолог Ирина Ярцева в беседе с ФАН оценила ситуацию с пандемией в России.