Опрос: россияне рассказали об отношении к иммунным паспортам

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос, нужны ли туристам паспорта о прививке против коронавирусной инфекции COVID-19. Глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров рассказал о результатах этого исследования.

В эфире радиостанции «Комсомольская правда» он отметил, что только 35% граждан России слышали о таких паспортах.

«Из тех, кто слышали, для чего вводятся иммунные паспорта, самый частый ответ — для борьбы с коронавирусом, для предотвращения распространения эпидемии, для мониторинга уровня заболеваемости, для того, чтобы обеспечить более свободное перемещение, возможность путешествовать через границу и так далее», — сказал эксперт.

Тех, кто предполагает, что иммунные паспорта нужны для контроля над людьми, безотносительно к медицинским показателям — 7%.

Он отметил, что 35% респондентов относятся к идее паспортов скорее, позитивно, 29% — скорее, негативно, и 30% — безразлично.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Москве.