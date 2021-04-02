Опрос: россияне рассказали об отношении к иммунным паспортам

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос, нужны ли туристам паспорта о прививке против коронавирусной инфекции COVID-19. Глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров рассказал о результатах этого исследования.
Опрос: россияне рассказали об отношении к иммунным паспортам
  • © РИА Новости / Сергей Пивоваров

В эфире радиостанции «Комсомольская правда» он отметил, что только 35% граждан России слышали о таких паспортах.

«Из тех, кто слышали, для чего вводятся иммунные паспорта, самый частый ответ — для борьбы с коронавирусом, для предотвращения распространения эпидемии, для мониторинга уровня заболеваемости, для того, чтобы обеспечить более свободное перемещение, возможность путешествовать через границу и так далее», — сказал эксперт.

Тех, кто предполагает, что иммунные паспорта нужны для контроля над людьми, безотносительно к медицинским показателям — 7%.

Он отметил, что 35% респондентов относятся к идее паспортов скорее, позитивно, 29% — скорее, негативно, и 30% — безразлично.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Москве.

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