Экспорт пластиковых товаров из Москвы вырос на 4,5% в 2020 году
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- РИА Новости
Об этом пишет НСН.
«В 2020 году московские товары из пластика импортировали 114 стран. Ключевым направлением стали государства ближнего зарубежья, основная доля экспорта пришлась на Белоруссию и Казахстан. Каждая из них импортировала таких товаров из Москвы на сумму более $60 млн. Кроме того, в прошлом году российская столица возобновила экспорт пластиковых товаров в Тунис, Палестину, Новую Зеландию, Албанию и Камбоджу», — рассказал заместитель мэра.
В основном Москва поставляла за рубеж пластмассовую тару и упаковку, а также строительные изделия из пластика, предметы домашнего быта, самоклеящуюся плёнку. Самый значительный рост среди пластиковых товаров показали покрытия для пола, стен и потолков — 36,9%.
Ранее «Невские новости» сообщали, что Санкт-Петербург увеличил экспорт несырьевой неэнергетической продукции на 9% в 2020 году.