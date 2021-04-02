Экспорт пластиковых товаров из Москвы вырос на 4,5% в 2020 году

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Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что по итогам 2020 года экспорт пластиковых товаров из столицы вырос на 4,5% и составил почти $199 млн. Доля столицы в общероссийских поставках товаров из пластика за рубеж составила 15,7%.
Экспорт пластиковых товаров из Москвы вырос на 4,5% в 2020 году
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

Об этом пишет НСН.

«В 2020 году московские товары из пластика импортировали 114 стран. Ключевым направлением стали государства ближнего зарубежья, основная доля экспорта пришлась на Белоруссию и Казахстан. Каждая из них импортировала таких товаров из Москвы на сумму более $60 млн. Кроме того, в прошлом году российская столица возобновила экспорт пластиковых товаров в Тунис, Палестину, Новую Зеландию, Албанию и Камбоджу», — рассказал заместитель мэра.

В основном Москва поставляла за рубеж пластмассовую тару и упаковку, а также строительные изделия из пластика, предметы домашнего быта, самоклеящуюся плёнку. Самый значительный рост среди пластиковых товаров показали покрытия для пола, стен и потолков — 36,9%.

Ранее «Невские новости» сообщали, что Санкт-Петербург увеличил экспорт несырьевой неэнергетической продукции на 9% в 2020 году.

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