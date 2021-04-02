В Воронеже завершили расследование дела о ДТП с экс-полицейским

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Следственный комитет завершил расследование дела в отношении бывшего полицейского, сбившего на тротуаре трёх пешеходов, сообщает СУ СК по Воронежской области.
В Воронеже завершили расследование дела о ДТП с экс-полицейским
  • РИА Новости

По данным СК, 24-летнему экс-сотруднику полиции вменяется нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также смерть двух человек.

«Вина мужчины подтверждается показаниями многочисленных свидетелей, результатами проведённых экспертиз, в том числе судебно-медицинской и автотехнической, протоколами выемок и осмотров, иными доказательствами по уголовному делу, в связи с чем утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщил руководитель следственного отдела по Железнодорожному району города Воронежа Роман Гречущев.

Отмечается, что на первоначальном этапе расследования мужчина отказался от дачи показаний, но под тяжестью собранных доказательств признал свою вину.

В июне 2020 года в Воронеже сотрудник полиции в нерабочее время сбил трёх пешеходов на тротуаре — один пострадал, двое погибли.

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