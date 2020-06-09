В Воронеже полицейский сбил трёх пешеходов

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Сотрудник полиции в нерабочее время сбил трёх пешеходов на тротуаре на Ленинском проспекте в Воронеже, один человек погиб, двое пострадали. Об этом заявили в пресс-службе МВД России по Воронежской области.
В Воронеже полицейский сбил трёх пешеходов
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По предварительным данным, 24-летний участковый уполномоченный одного из отделов полиции МВД «в свободное от работы время», находясь в личном автомобиле, не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил трёх пешеходов.

«В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте до приезда скорой. Две женщины с телесными повреждениями доставлены в медучреждение», — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются причины инцидента, среди которых техническая неисправность автомобиля и уход от столкновения с другой машиной.

Уточняется, что водитель был трезв.

«В случае, если вина сотрудника подтвердится, он не только будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, но и понесёт наказание в соответствии с законодательством», — заявили в министерстве.

На время проведения проверки полицейский, а также и.о. начальника отдела полиции, в котором он проходит службу, отстранены от обязанностей.

Осенью 2019 года URA.RU сообщало, что на Урале вынесли приговор экс-полицейскому по делу о наезде на пешеходов.

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