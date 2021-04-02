Суд оштрафовал Twitter ещё на 3,3 млн рублей

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RT
Ещё на 3,3 млн рублей суд оштрафовал Twitter за неудаление противоправной информации, сообщили РИА Новости в Таганском суде Москвы. Компания признана виновной в нарушении порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению по закону.
Суд оштрафовал Twitter ещё на 3,3 млн рублей
  • Reuters

«Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района города Москвы Twitter, lnc признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП России, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3,3 млн рублей», — сказал агентству пресс-секретарь суда.

Как стало известно 2 апреля, суд в Москве оштрафовал Twitter на 3,2 млн рублей за отказ удалить информацию с призывами к противоправным действиям.

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