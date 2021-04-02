ЧФ начал вакцинацию членов семей военнослужащих Севастопольского гарнизона

В Черноморском флоте заявили о начале вакцинации от коронавируса членов семей военнослужащих Севастопольского гарнизона. Она проводится на базе военно-морского клинического госпиталя.

РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь». «На данный момент на Черноморском флоте прошли добровольную вакцинацию более 14 тыс. военнослужащих, включая личный состав воинских частей и подразделений Южного военного округа, дислоцируемый на территории Республики Крым», — сообщила пресс-служба Черноморского флота. Начало вакцинации членов семей военнослужащих стало возможным благодаря недавнему поступлению крупной партии препарата «Гам-КОВИД-Вак» — 15 тыс. доз. Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.