ЧФ начал вакцинацию членов семей военнослужащих Севастопольского гарнизона

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В Черноморском флоте заявили о начале вакцинации от коронавируса членов семей военнослужащих Севастопольского гарнизона. Она проводится на базе военно-морского клинического госпиталя.
ЧФ начал вакцинацию членов семей военнослужащих Севастопольского гарнизона
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«На данный момент на Черноморском флоте прошли добровольную вакцинацию более 14 тыс. военнослужащих, включая личный состав воинских частей и подразделений Южного военного округа, дислоцируемый на территории Республики Крым», — сообщила пресс-служба Черноморского флота.

Начало вакцинации членов семей военнослужащих стало возможным благодаря недавнему поступлению крупной партии препарата «Гам-КОВИД-Вак» — 15 тыс. доз.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.

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