В Севастополе выявлено 32 случая коронавирусной инфекции за сутки

В Севастополе зарегистрировано 32 новых случая коронавирусной инфекции за минувшие сутки.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу правительства города.

«По состоянию на утро 2 апреля зарегистрировано 32 новых случая заболевания COVID-19. 42 человека выписаны после выздоровления. Умерли два человека в возрасте 81 года и 82 лет», — указано в сообщении.

Всего с начала пандемии в Севастополе зарегистрировано 13 293 случая заболевания.

В настоящий момент выздоровели 12 274 человека, 566 умерли.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Москве.