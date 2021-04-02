В Севастополе выявлено 32 случая коронавирусной инфекции за сутки

Короткая ссылка
В Севастополе зарегистрировано 32 новых случая коронавирусной инфекции за минувшие сутки.
В Севастополе выявлено 32 случая коронавирусной инфекции за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу правительства города.

«По состоянию на утро 2 апреля зарегистрировано 32 новых случая заболевания COVID-19. 42 человека выписаны после выздоровления. Умерли два человека в возрасте 81 года и 82 лет», — указано в сообщении.

Всего с начала пандемии в Севастополе зарегистрировано 13 293 случая заболевания.

В настоящий момент выздоровели 12 274 человека, 566 умерли.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить