В Томске возбуждено дело по факту поставки в больницы незарегистрированного медоборудования

В Томске возбуждено уголовное дело из-за поставки предпринимателями в больницы незарегистрированного медоборудования стоимостью 28 млн рублей.

Об этом сообщает сайт vtomske.ru со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

«Прокуратура Томской области совместно с региональным управлением ФСБ по Томской области провела проверку исполнения законодательства о закупках», — говорится в сообщении.

В рамках договора с медучреждениями предприниматели поставили два рентген-аппарата стоимостью 14 млн рублей каждый, не соответствовавших требованиям технической документации.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238.1 УК «Сбыт незарегистрированных медицинских изделий».

Ранее сообщалось, что экс-главу Минздрава Омской области подозревают в превышении полномочий.