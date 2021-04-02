В Томске возбуждено дело по факту поставки в больницы незарегистрированного медоборудования

Короткая ссылка
В Томске возбуждено уголовное дело из-за поставки предпринимателями в больницы незарегистрированного медоборудования стоимостью 28 млн рублей.
В Томске возбуждено дело по факту поставки в больницы незарегистрированного медоборудования
  • © Евгений Самарин
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт vtomske.ru со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

«Прокуратура Томской области совместно с региональным управлением ФСБ по Томской области провела проверку исполнения законодательства о закупках», — говорится в сообщении.

В рамках договора с медучреждениями предприниматели поставили два рентген-аппарата стоимостью 14 млн рублей каждый, не соответствовавших требованиям технической документации.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238.1 УК «Сбыт незарегистрированных медицинских изделий».

Ранее сообщалось, что экс-главу Минздрава Омской области подозревают в превышении полномочий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить