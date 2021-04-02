В Томске возбуждено дело по факту поставки в больницы незарегистрированного медоборудования
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- РИА Новости
Об этом сообщает сайт vtomske.ru со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
«Прокуратура Томской области совместно с региональным управлением ФСБ по Томской области провела проверку исполнения законодательства о закупках», — говорится в сообщении.
В рамках договора с медучреждениями предприниматели поставили два рентген-аппарата стоимостью 14 млн рублей каждый, не соответствовавших требованиям технической документации.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238.1 УК «Сбыт незарегистрированных медицинских изделий».
Ранее сообщалось, что экс-главу Минздрава Омской области подозревают в превышении полномочий.