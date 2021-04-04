Названы популярные у россиян объекты коллекционирования

Согласно данным опроса, среди наиболее популярных объектов коллекционирования у россиян — монеты, статуэтки, игрушки и марки. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Самое популярное увлечение среди коллекционеров — нумизматика. Монеты и бумажные деньги разных стран и эпох собирает каждый четвёртый опрошенный (25%).

На втором месте по популярности находятся статуэтки и фигурки (11%).

Многие россияне собирают игрушки (9%), марки, книги, открытки и календарики (по 5%), музыкальные записи и посуду (по 3%).

В число популярных объектов коллекционирования также попали магниты (2%).

24% опрошенных дали ответ «Другое», подразумевая коллекционирование растений, свечей, зажигалок, камней, минералов, фотографий, фотоаппаратов, часов, старинных вещей, украшений, пепельниц, значков, билетов и оружия.

В целом только 27% респондентов заявили, что собирают коллекции. 73% опрошенных россиян этого не делают. В качестве причин они назвали отсутствие интереса к процессу, нежелание хранить «пылесборники» и нехватку места.

Всего в опросе приняли участие 5 тыс. человек.

Ранее опрос выявил наиболее популярные хобби россиян.