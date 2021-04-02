Оперштаб опубликовал данные по коронавирусу в Удмуртии
- РИА Новости
Об этом пишет izh.kp.ru.
Количество выздоровевших пациентов — 74 человека.
За всё время пандемии в республике зарегистрировано 30 905 случаев COVID-19. Из них 27 445 пациентов вылечились, 386 скончались.
Всего в Удмуртии провели 974 127 исследований на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки — 3794.
Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Москве.