Эксперт рассказал о распространённых видах мошенничества при покупке машины

Автоюрист Дмитрий Славнов рассказал в беседе с RT о самых распространённых видах мошенничества при покупке машины, а также дал советы россиянам, как не поддаться на подобные уловки злоумышленников.

Как подчеркнул специалист, в основном мошенники делают упор на продажи машин, которые находятся либо в аресте, либо в залоге у банка, в кредите.

«Новоиспечённые автовладельцы считают, что они никогда с этим не столкнутся, никогда не купят машину, на которой запрет регистрационных действий. У нас существует абсолютно открытая бесплатная система, бесплатный сайт reestr-zalogov.ru. Заходите на него, вбиваете VIN-номер той машины, которую вы собираетесь покупать, проверяете, висит на ней запрет регистрационных действий или нет», — пояснил эксперт.

После этих действий он посоветовал проверить данную информацию и с помощью других источников, таких как база ГИБДД, «Автобот», «Автокод».

Только после подобной проверки можно принимать решение о покупке, заявил Славнов.

«Если вы действительно хотите приобрести машину (а машина — это не очень дешёвая покупка), обратитесь к специалистам или приобретите необходимые приборы, чтобы посмотреть, действительно ли машина в заводской окраске либо на ней килограммы шпаклёвки. Это тоже немаловажный факт. Если был сильный удар и изменена геометрия кузова и её перепродают… это на самом деле небезопасно — управлять таким источником повышенной опасности. Проверяйте приборами, берите с собой экспертов, прибегайте к помощи бесплатных сайтов. Самое основное — это, помимо технической составляющей машины, юридическая. Если колёса, двери, железку выправить можно, то запрет регистрационных действий снимается куда сложнее», — заключил собеседник RT.

Ранее опрос показал, что среди российских автовладельцев 42% хотят продать свой автомобиль в текущем году.

Как сообщалось, с 1 мая в России также поменяются правила покупки и продажи подержанных автомобилей.

Так, сделку по купле-продаже машины можно будет осуществлять, используя портал госуслуг, что даст возможность подписывать документы электронной подписью и отправлять их на регистрацию в ГИБДД в цифровом формате.