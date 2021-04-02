Минтранс прокомментировал сообщения о росте цен на авиабилеты в России

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Российский Минтранс не подтверждает рост цен на авиабилеты и отмечает их снижение по ряду направлений внутри страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство.
Минтранс прокомментировал сообщения о росте цен на авиабилеты в России
  • © РИА Новости / Владимир Сергеев

«Информация, представленная рядом агрегаторов о якобы росте цен на авиабилеты по сравнению с 2019 годом, не основана на данных всего рынка и не может расцениваться как реальное положение дел. Мы отмечаем уменьшение цен по целому ряду направлений в России», — сказали агентству в пресс-службе ведомства.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на информацию агрегаторов авиабилетов сообщила, что стоимость авиабилетов в ряд городов России выросла по сравнению с данными 2019 года.

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