«Известия»: цены на авиабилеты в России существенно подорожали

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Стоимость авиабилетов в ряд городов России подорожала по сравнению с данными 2019 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на информацию агрегаторов авиабилетов Aviasales, «Туту.ру», Кupibilet и OneTwoTrip.
«Известия»: цены на авиабилеты в России существенно подорожали
  • © РИА Новости

Отмечается, что больше всего подорожали билеты из Москвы в Набережные Челны, Томск, Нижнекамск, Чебоксары.

«Также заметно прибавили в цене перелёты из Сочи в Пермь — плюс 58%, из Новосибирска в Нижневартовск — 41%. Стоимость авиабилетов из Москвы в Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Ханты-Мансийск, Ульяновск, Краснодар, Якутск и Сыктывкар выросла на 30–36%», — говорится в сообщении.

Эксперты связывают эту тенденцию с ростом затрат, низкой рентабельностью и накопленным убытком 2020 года.

Ранее аналитики сервиса OneTwoTrip выяснили, что Москва, Симферополь и Сочи стали самыми популярными городами для путешествий россиян предстоящим летом.

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