«Известия»: цены на авиабилеты в России существенно подорожали
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Отмечается, что больше всего подорожали билеты из Москвы в Набережные Челны, Томск, Нижнекамск, Чебоксары.
«Также заметно прибавили в цене перелёты из Сочи в Пермь — плюс 58%, из Новосибирска в Нижневартовск — 41%. Стоимость авиабилетов из Москвы в Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Ханты-Мансийск, Ульяновск, Краснодар, Якутск и Сыктывкар выросла на 30–36%», — говорится в сообщении.
Эксперты связывают эту тенденцию с ростом затрат, низкой рентабельностью и накопленным убытком 2020 года.
Ранее аналитики сервиса OneTwoTrip выяснили, что Москва, Симферополь и Сочи стали самыми популярными городами для путешествий россиян предстоящим летом.