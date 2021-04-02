В Госдуме оценили идею ввести уголовное наказание за героизацию преступников

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Анастасия Румянцева
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал в беседе с RT предложение ввести уголовную ответственность за использование преступниками информации о своих деяниях, а также в отношении СМИ, издательств, кинокомпаний и иных субъектов создания контента и распространения информации, популяризирующей и героизирующей преступления и преступников.
В Госдуме оценили идею ввести уголовное наказание за героизацию преступников
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«Конечно, подобное недопустимо с участием СМИ, потому как это не только популяризация, это ещё и определённая возможность, информация, которая может повлиять на психически неуравновешенных людей и может быть рассмотрена как руководство к действию. Есть рекомендации психологов- криминалистов, где один из пунктов звучит следующим образом: «Нельзя делать из антигероя, героя, дабы не популяризировать и побуждать других совершать преступления». Поэтому в этой части согласен», — пояснил депутат.

Но, по его словам, что касается введения уголовной ответственности, то к этому вопросу нужно подойти «очень деликатно, тонко и продуманно».

Парламентарий отметил, что одно дело, когда возникает такая ситуация как со скопинским маньяком, другое — когда это касается художественного или документального фильма, например, про Великую Отечественную войну.

«Где тоже могут быть продемонстрированы определённые сцены, которые носят исторический характер, просветительский характер, и явно не с целью пропаганды совершения преступлений против граждан эти сцены показаны. Поэтому в этой части надо очень внимательно проанализировать, и при необходимости законодательно отрегулировать», — заключил собеседник RT.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила ввести уголовную ответственность за использование преступниками информации о своих деяниях, а также в отношении СМИ, издательств, кинокомпаний и иных субъектов создания контента и распространения информации, популяризирующей и героизирующей преступления и преступников.

Подробнее — в материале RT.

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