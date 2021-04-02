В России предложили ввести уголовное наказание за героизацию преступников

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила ввести уголовную ответственность за использование преступниками информации о своих деяниях, а также в отношении СМИ, издательств, кинокомпаний и иных субъектов создания контента и распространения информации, популяризирующей и героизирующей преступления и преступников. Копия обращения на имя руководителя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Александра Хинштейна имеется в распоряжении RT.

По мнению Волынец, чаще всего под такое влияние подпадают дети. Она отметила, что защита детей является приоритетным направлением государственной политики России.

«Полагаю целесообразным ввести уголовную ответственность за использование информации преступниками о своих преступлениях, а также в отношении СМИ, издательств, кинокомпаний и иных субъектов создания контента и распространения информации, популяризирующей и героизирующей преступления и преступников. Данная норма должна работать и в отношении членов семей, друзей, знакомых, соседей преступников, а также иных лиц, выдающих себя за таковых. На основании вышеизложенного прошу вас, уважаемый Александр Евсеевич (Хинштейн), рассмотреть вопрос об инициировании внесения изменения в Уголовный кодекс и инициировать разработку соответствующего законопроекта», — говорится в тексте обращения.

Ранее депутаты Госдумы начали разработку законопроекта, согласно которому преступники должны будут перечислять гонорары за интервью и книги своим жертвам.

Поводом для подобной инициативы стал общественный резонанс после интервью скопинского маньяка Виктора Мохова.