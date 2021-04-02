В Подмосковье организуют экологические акции для приёма старой электроники

Старую электронику примут на 14 экологических акциях Подмосковья в апреле. Жители смогут сдать устаревшую и ненужную технику.

Об этом сообщает телеканал «360».

Мероприятия, запланированные на апрель, пройдут в рамках экологической программы «Школа утилизации: электроника».

Сдать технику можно будет в следующих городах: Щёлково, Серпухов, Пущино, Протвино, Люберцы, Чехов, Домодедово, Пушкино, Балашиха, Руза, Дмитров.

Министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова уточнила, что на утилизацию примут любую электронику вне зависимости от её габаритов и года выпуска.

Ранее сообщалось, что в Московской области определят порядок утилизации строительного мусора.