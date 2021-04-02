В Подмосковье организуют экологические акции для приёма старой электроники
- © Global Look Press
Об этом сообщает телеканал «360».
Мероприятия, запланированные на апрель, пройдут в рамках экологической программы «Школа утилизации: электроника».
Сдать технику можно будет в следующих городах: Щёлково, Серпухов, Пущино, Протвино, Люберцы, Чехов, Домодедово, Пушкино, Балашиха, Руза, Дмитров.
Министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова уточнила, что на утилизацию примут любую электронику вне зависимости от её габаритов и года выпуска.
Ранее сообщалось, что в Московской области определят порядок утилизации строительного мусора.