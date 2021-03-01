В Подмосковье определят порядок утилизации строительного мусора

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В Московской области определят порядок утилизации строительного мусора.
В Подмосковье определят порядок утилизации строительного мусора
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на губернатора Андрея Воробьёва.

«За первое полугодие 2021 года должен быть наведён чёткий понятный порядок утилизации, складирования строительного мусора по самым современным стандартам. Эту работу мы совершенно точно доведём до победы», — сказал Воробьёв на совещании с областным правительством.

Также губернатор отметил, что вопрос с утилизацией и складированием строительного мусора будут решать совместно с активистами-экологами и жителями области.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе подорожает вывоз мусора.

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