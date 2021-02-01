В Севастополе подорожает вывоз мусора

Увеличение платы за вывоз мусора в Севастополе планируется с 1 июля. Оно составит около 4%.

Соответствующий приказ Департамента городского хозяйства размещён на сайте предприятия «Благоустройство города Севастополь», сообщает «Новый Севастополь».

«Размер тарифа на период с 01.07.2021 по 31.12.2022 с учётом НДС (20%) — 385,94 рублей за куб. м», — указано в тексте документа.

Сообщается, что в течение текущего года коммунальные услуги могут подорожать в Севастополе не более чем на 6%.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев в беседе с НСН прокомментировал предложение о полной компенсации платы за ЖКУ семьям с доходом на уровне прожиточного минимума или ниже на человека.