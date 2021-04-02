В Роспотребнадзоре оценили возможность отмены масочного режима в России
«У нас преждевременно говорить о снятии масок и других послаблениях, если мы не хотим увидеть подъём заболеваемости, как в Европе», — цитирует ТАСС Пшеничную.
Она подчеркнула, что большую роль в профилактике распространения коронавирусной инфекции играет вакцинация.
По её словам, чем раньше у россиян сформируется коллективный иммунитет к коронавирусу, «тем быстрее можно будет заявить о победе над инфекцией».
Ранее Верховный суд России отказался отменить обязательный масочный режим, который был введён из-за ситуации с коронавирусом.