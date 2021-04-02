В Роспотребнадзоре оценили возможность отмены масочного режима в России

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В России преждевременно говорить об отмене масочного режима и смягчении ограничений, введённых из-за коронавируса. Об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«У нас преждевременно говорить о снятии масок и других послаблениях, если мы не хотим увидеть подъём заболеваемости, как в Европе», — цитирует ТАСС Пшеничную.

Она подчеркнула, что большую роль в профилактике распространения коронавирусной инфекции играет вакцинация.

По её словам, чем раньше у россиян сформируется коллективный иммунитет к коронавирусу, «тем быстрее можно будет заявить о победе над инфекцией».

Ранее Верховный суд России отказался отменить обязательный масочный режим, который был введён из-за ситуации с коронавирусом.

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