Верховный суд России вынес решение по вопросу масочного режима

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Верховный суд России отказался отменить обязательный масочный режим, который был введён из-за ситуации с коронавирусом.
Верховный суд России вынес решение по вопросу масочного режима
  • РИА Новости

«В удовлетворении исковых требований отказать», — цитирует РИА Новости судью Анну Назарову.

Таким образом в суде отклонили коллективный иск почти полутора тысяч человек, требовавших отмены общероссийской нормы об обязательном масочном режиме.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что ситуация с распространением коронавируса в России стабилизировалась.

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