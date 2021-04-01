Верховный суд России вынес решение по вопросу масочного режима
- РИА Новости
«В удовлетворении исковых требований отказать», — цитирует РИА Новости судью Анну Назарову.
Таким образом в суде отклонили коллективный иск почти полутора тысяч человек, требовавших отмены общероссийской нормы об обязательном масочном режиме.
Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что ситуация с распространением коронавируса в России стабилизировалась.