Верховный суд России вынес решение по вопросу масочного режима

Верховный суд России отказался отменить обязательный масочный режим, который был введён из-за ситуации с коронавирусом.

«В удовлетворении исковых требований отказать», — цитирует РИА Новости судью Анну Назарову.

Таким образом в суде отклонили коллективный иск почти полутора тысяч человек, требовавших отмены общероссийской нормы об обязательном масочном режиме.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что ситуация с распространением коронавируса в России стабилизировалась.