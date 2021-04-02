Познер объяснил, почему не комментирует свой визит в Грузию

Журналист Владимир Познер объяснил, почему не даёт комментарии «по поводу того, что случилось в Тбилиси». По его словам, он не намерен высказываться.

«Я хотел бы объяснить, почему никому из вас я не дал комментария по поводу того, что случилось в Тбилиси, не принял ничьё приглашение прийти в программу. Объяснение простое и, как мне кажется, очевидное: те люди, которые устроили этот шабаш, не стоят внимания. Много чести. Вот поэтому молчу и молчать буду», — написал он в Instagram.

В среду, 31 марта, в Тбилиси прошли протесты из-за визита Познера, который прибыл в столицу Грузии, чтобы отметить день рождения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал акции протеста.