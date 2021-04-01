В Омске перед судом предстанут обвиняемые в инсценировке ДТП

Короткая ссылка
В Омске за инсценировку ДТП перед судом предстанут десять человек.
В Омске перед судом предстанут обвиняемые в инсценировке ДТП
  • РИА Новости

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на областное УМВД России.

Организаторами преступной группы были мужчины 33 и 38 лет, ранее занимавшиеся ремонтом автомобилей. В группу также входили их близкие друзья и знакомые.

По данным следствия, в 2016—2018 годах ими было подстроено 26 аварий.

После инсценировки ДТП злоумышленники собирали документы и передавали их в страховые компании.

В итоге им удалось получить 6,4 млн рублей. Ущерб понесли семь организаций.

Ранее «Юга.ру» сообщали, что в Краснодаре перед судом предстанут обвиняемые в мошенничестве в сфере автострахования.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить