В Омске перед судом предстанут обвиняемые в инсценировке ДТП
- РИА Новости
Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на областное УМВД России.
Организаторами преступной группы были мужчины 33 и 38 лет, ранее занимавшиеся ремонтом автомобилей. В группу также входили их близкие друзья и знакомые.
По данным следствия, в 2016—2018 годах ими было подстроено 26 аварий.
После инсценировки ДТП злоумышленники собирали документы и передавали их в страховые компании.
В итоге им удалось получить 6,4 млн рублей. Ущерб понесли семь организаций.
Ранее «Юга.ру» сообщали, что в Краснодаре перед судом предстанут обвиняемые в мошенничестве в сфере автострахования.