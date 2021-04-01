В Омске перед судом предстанут обвиняемые в инсценировке ДТП

В Омске за инсценировку ДТП перед судом предстанут десять человек.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на областное УМВД России.

Организаторами преступной группы были мужчины 33 и 38 лет, ранее занимавшиеся ремонтом автомобилей. В группу также входили их близкие друзья и знакомые.

По данным следствия, в 2016—2018 годах ими было подстроено 26 аварий.

После инсценировки ДТП злоумышленники собирали документы и передавали их в страховые компании.

В итоге им удалось получить 6,4 млн рублей. Ущерб понесли семь организаций.

Ранее «Юга.ру» сообщали, что в Краснодаре перед судом предстанут обвиняемые в мошенничестве в сфере автострахования.