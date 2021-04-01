В Подмосковье запустили онлайн-запись в школу

В Московской области запустили онлайн-запись в школу.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Мингосуправления региона.

Записать ребёнка в первый класс теперь можно через региональный портал госуслуг.

«Раньше родители должны были сначала подать заявление онлайн, а потом приносить оригиналы документов в школу для зачисления ребёнка в первый класс. С этого года предоставлять оригиналы документов больше не нужно», — сказал глава ведомства Максим Рымар.

По его словам, документы будут сверяться через систему межведомственного электронного взаимодействия.

В настоящее время записаться можно в школу по месту регистрации ребёнка, с 6 июля — в любую другую.

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