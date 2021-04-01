В Госдуме предложили разработать программу подготовки школьных поваров

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Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева предложила разработать программу подготовки школьных поваров.
В Госдуме предложили разработать программу подготовки школьных поваров
  • РИА Новости

«Надо такие готовить кадры, чтобы они не допускали каких-то слабостей. Мне кажется, что надо школам через национальный проект «Образование» помочь с оборудованием, которое есть в школьных столовых», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, когда-то такая программа была, и, вероятно, её нужно возродить.

Как считает Окунева, необходимо заняться подготовкой школьных поваров.

«Это целое отдельное направление питания детей. У нас очень часто повара устраиваются на работу, и спасибо, что они там работают, но их обучением, повышением их квалификации никто не занимается», — отметила депутат.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области проведут проверку организации питания в одной из школ.

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