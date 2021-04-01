Въезд в Россию по приложению «Путешествую без COVID-19» стал бессрочным

Короткая ссылка
Въезд в Россию по приложению «Путешествую без COVID-19» стал бессрочным. В число стран, граждане которых могут въехать по нему в Россию, вошла Киргизия.
Въезд в Россию по приложению «Путешествую без COVID-19» стал бессрочным
  • © РИА Новости/Алексей Куденко

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распоряжение правительства.

Приложение было создано для свободного и безопасного перемещения граждан стран ЕАЭС внутри интеграционного объединения в условиях пандемии. Его запустили в феврале.

Как отметил вице-премьер России Алексей Оверчук, программа «показала себя эффективным инструментом».

«Теперь въезд в нашу страну граждан государств — стран Союза с использованием этого приложения будет осуществляться на бессрочной основе и станет возможным с территории Киргизской Республики на условиях, аналогичных с Республикой Армения и Республикой Белоруссия», — сказал он.

В январе Россия сняла ограничения на въезд для граждан Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить