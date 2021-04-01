Въезд в Россию по приложению «Путешествую без COVID-19» стал бессрочным. В число стран, граждане которых могут въехать по нему в Россию, вошла Киргизия.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распоряжение правительства.

Приложение было создано для свободного и безопасного перемещения граждан стран ЕАЭС внутри интеграционного объединения в условиях пандемии. Его запустили в феврале.

Как отметил вице-премьер России Алексей Оверчук, программа «показала себя эффективным инструментом».

«Теперь въезд в нашу страну граждан государств — стран Союза с использованием этого приложения будет осуществляться на бессрочной основе и станет возможным с территории Киргизской Республики на условиях, аналогичных с Республикой Армения и Республикой Белоруссия», — сказал он.

В январе Россия сняла ограничения на въезд для граждан Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара.