Въезд в Россию по приложению «Путешествую без COVID-19» стал бессрочным
- © РИА Новости/Алексей Куденко
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распоряжение правительства.
Приложение было создано для свободного и безопасного перемещения граждан стран ЕАЭС внутри интеграционного объединения в условиях пандемии. Его запустили в феврале.
Как отметил вице-премьер России Алексей Оверчук, программа «показала себя эффективным инструментом».
«Теперь въезд в нашу страну граждан государств — стран Союза с использованием этого приложения будет осуществляться на бессрочной основе и станет возможным с территории Киргизской Республики на условиях, аналогичных с Республикой Армения и Республикой Белоруссия», — сказал он.
В январе Россия сняла ограничения на въезд для граждан Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара.