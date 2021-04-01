Экс-губернатор Пензенской области помещён в СИЗО «Матросская Тишина»

Арестованный по обвинению в получении взятки бывший глава Пензенской области Иван Белозерцев переведён из ИВС на Петровке в СИЗО «Матросская Тишина». Об этом RT сообщили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

«Обычно арестованных губернаторов во время следствия содержали в СИЗО федерального подчинения. В частности, в «Лефортове» находились бывший губернатор Кировской области Никита Белых, бывший глава Коми Вячеслав Гайзер, Марий Эл — Леонид Маркелов, а бывший губернатор Сахалина Александр Хорошавин сидел в СИЗО №1 ФСИН, который находится по соседству с «Матросской Тишиной», где теперь сидит Белозерцев», — напомнил собеседник RT.

Как рассказали в ОНК, у Белозерцева «по условиям содержания никаких вопросов нет».

Бывший губернатор рассказал правозащитникам, что сидит в четырёхместной камере без телевизора, но с холодильником.

«Чувствует он себя нормально, только охрип, говорит, что от волнения потерял голос», — добавил член ОНК.

Остальные фигуранты уголовного дела, кроме супруги главы группы фармацевтических компаний «БИОТЭК» Бориса Шпигеля Евгении, отправленной в женский СИЗО №6, тоже находятся в «Матросской Тишине», добавили там. Претензий к условиям содержания они также не высказали.

21 марта СК сообщил, что Белозерцев задержан по делу о взятке в размере более 31 млн рублей.