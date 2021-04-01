Губернатор Подмосковья прокомментировал ситуацию с деятельностью учителей в соцсетях

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал ситуацию с деятельностью учителей в соцсетях.

«Есть такое важное понятие — этика. И если ты соблюдаешь этические нормы, будучи врачом, учителем или токарем, то почему нет? Почему бы тебе не сниматься в Instagram и TikTok? Но всему есть своё место и время», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

По его мнению, нужно понимать, что с учителей, врачей особый спрос.

«У нас огромное количество учителей уже работают в TikTok и взаимодействуют со своими учениками. Они на одной волне с ними, если хотите. Главное — не заступать за черту», — отметил Воробьёв.

Как добавил губернатор, важно как минимум понимать, на каком языке разговаривает молодёжь, но всегда есть границы, которые не стоит переступать.

Ранее, как сообщало ФАН, исполняющая обязанности директора Института цифровой трансформации в сфере образования Людмила Бокова рассказала о новом сервисе «Библиотека цифрового образовательного контента».