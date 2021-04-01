Власти Подмосковья рассказали о преимуществах ЦКАД

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД).

В беседе с телеканалом «360» он отметил, что ЦКАД была некой «несбыточной мечтой», так как цель проекта — вывести из городов десятки, сотни тысяч большегрузов.

«К сожалению, ещё ни одна экономика мира не может строить бесплатные автобаны. Часто во многих странах они платные. Эта дорога у нас появилась — она и разгрузит альтернативную бесплатную, и будет приносить всем удобства, давать потенциал развитию Подмосковья», — заявил Воробьёв.

По его словам, уже есть понимание, что дорога должна быть бессветофорной и удобной.

Он также отметил, что на новой дороге есть система скидок, работают транспондеры.

«Всё это, безусловно, уже есть. И в ночное время, и есть разная система лояльности. Дорога построена на условиях концессии, и она являет платной. Это нормальная современная практика», — добавил он.

Ранее Воробьёв рассказал о сроках окончания строительства ЦКАД.

Как ранее сообщал сайт «Невские новости», Петербург получил от федерального центра 1 млрд рублей на ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».