Власти Подмосковья рассказали о преимуществах ЦКАД

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД).
Власти Подмосковья рассказали о преимуществах ЦКАД
  • © Сергей Мамонтов
  • РИА Новости

В беседе с телеканалом «360» он отметил, что ЦКАД была некой «несбыточной мечтой», так как цель проекта — вывести из городов десятки, сотни тысяч большегрузов.

«К сожалению, ещё ни одна экономика мира не может строить бесплатные автобаны. Часто во многих странах они платные. Эта дорога у нас появилась — она и разгрузит альтернативную бесплатную, и будет приносить всем удобства, давать потенциал развитию Подмосковья», — заявил Воробьёв.

По его словам, уже есть понимание, что дорога должна быть бессветофорной и удобной.

Он также отметил, что на новой дороге есть система скидок, работают транспондеры.

«Всё это, безусловно, уже есть. И в ночное время, и есть разная система лояльности. Дорога построена на условиях концессии, и она являет платной. Это нормальная современная практика», — добавил он.

Ранее Воробьёв рассказал о сроках окончания строительства ЦКАД.

Как ранее сообщал сайт «Невские новости», Петербург получил от федерального центра 1 млрд рублей на ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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