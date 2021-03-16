Воробьёв рассказал о сроках окончания строительства ЦКАД
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Об этом сообщает телеканал «360».
Воробьёв добавил, что активно развивается МЦД. По его словам, жители Подмосковья очень довольны этим транспортом, потому что добраться до нужного места на нём можно быстро и комфортно.
Губернатор отметил, что жители региона ждут строительства МЦД-3 и МЦД-4.
Как ранее сообщал сайт «Невские новости», Петербург получил от федерального центра 1 млрд рублей на ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».