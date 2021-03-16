Воробьёв рассказал о сроках окончания строительства ЦКАД

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что в прошлом году строители сдали почти 160 км ЦКАД, а к июлю 2021 года будут достроены оставшиеся 25 км.
Воробьёв рассказал о сроках окончания строительства ЦКАД
  • © Пресс-служба правительства Московской области

Об этом сообщает телеканал «360».

Воробьёв добавил, что активно развивается МЦД. По его словам, жители Подмосковья очень довольны этим транспортом, потому что добраться до нужного места на нём можно быстро и комфортно.

Губернатор отметил, что жители региона ждут строительства МЦД-3 и МЦД-4.

Как ранее сообщал сайт «Невские новости», Петербург получил от федерального центра 1 млрд рублей на ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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