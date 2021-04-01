Эксперт прокомментировал введение минимальной цены на сигареты в России

Главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королёв спрогнозировал, как введение минимальной розничной цены на пачку сигарет может повлиять на рынок табачной продукции в России.

«По идее во всей легальной рознице должна исчезнуть серая табачная продукция. Те же белорусские сигареты нельзя назвать нелегальными, они просто произведены в другой стране и там уплачен небольшой налог. Дальше такие сигареты попадают к нам в магазины, и это уже нелегальная часть их судьбы. Белорусские сигареты исчезнут из продажи. Также исчезнет подпольная продукция и контрабандные сигареты из дальнего зарубежья», — предположил он в эфире радиостанции Sputnik.

По прогнозу эксперта, серые табачные изделия пропадут из розничной продажи примерно в течение трёх месяцев.

1 апреля в России вступил в силу закон, в соответствии с которым минимальная цена пачки сигарет устанавливается на уровне 108 рублей.