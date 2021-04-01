Оперативный штаб обновил данные по коронавирусу в Прикамье
- РИА Новости
Об этом сообщает properm.ru.
В Прикамье за сутки коронавирус диагностирован у 117 человек. Из них 94 пациента проходят лечение на дому, ещё 23 находятся в больничных стационарах.
За последние 24 часа в регионе зарегистрировано пять смертей от коронавируса.
Всего в больницах остаются 700 жителей Прикамья, из них 50 — на искусственной вентиляции лёгких, говорится в сообщении Роспотребнадзора.
С начала пандемии общее количество случаев коронавируса в крае увеличилось до 51 366.
Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.