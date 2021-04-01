Оперативный штаб обновил данные по коронавирусу в Прикамье

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Федеральный оперативный штаб по противодействию коронавирусу отчитался о новых случаях COVID-19 за сутки в Пермском крае.
Оперативный штаб обновил данные по коронавирусу в Прикамье
  • РИА Новости

Об этом сообщает properm.ru.

В Прикамье за сутки коронавирус диагностирован у 117 человек. Из них 94 пациента проходят лечение на дому, ещё 23 находятся в больничных стационарах.

За последние 24 часа в регионе зарегистрировано пять смертей от коронавируса.

Всего в больницах остаются 700 жителей Прикамья, из них 50 — на искусственной вентиляции лёгких, говорится в сообщении Роспотребнадзора.

С начала пандемии общее количество случаев коронавируса в крае увеличилось до 51 366.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.

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