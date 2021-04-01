В Подмосковье поступило более 70 тысяч доз вакцины «Спутник V»
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Эпидемическая ситуация в Подмосковье стабилизируется, но вирус никуда не ушёл. Важно защитить себя и сделать прививку», — сказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
По её словам, всего Московская область получила уже 634 тыс. доз препарата «Спутник V».
Ранее вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в беседе с газетой «Известия» рассказал, нужно ли вакцинироваться переболевшим COVID-19.