В Петербурге врачу предъявлено обвинение в убийстве супруги более десяти лет назад

Заведующему отделением одной из больниц Санкт-Петербурга предъявлено обвинение в убийстве супруги, совершённом в феврале 2010 года, сообщает СК России.

Как сообщается на сайте ведомства, уголовное дело было возбуждено 24 марта 2010 года по факту пропажи без вести матери троих детей, которая работала врачом в одном из роддомов города.

Отец пропавшей женщины в декабре 2020 года в ходе приёма у председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина сообщил, что до сих пор не знает, что произошло с его дочерью, так как её тело не было найдено.

По поручению Бастрыкина следователи проанализировали показания допрошенных ранее свидетелей и выявили новые детали. В частности, было установлено, что в день пропажи женщина даже не выходила из дома.

Отмечается, что супруг пропавшей был задержан и допрошен.

По версии следствия, 23 февраля 2010 года обвиняемый в квартире одного из домов по улице Чапыгина в ходе ссоры совершил убийство своей супруги, после этого расчленил её тело, части которого выбросил в мусорные контейнеры.

Затем он обратился в полицию с заявлением о том, что потерпевшая якобы в указанный день ушла из дома на работу и пропала без вести.

В настоящее время решается вопрос об аресте мужчины. Расследование уголовного дела продолжается.