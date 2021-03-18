В Екатеринбурге возбуждено дело в отношении убившего сына мужчины

Сотрудники следственного управления СКР по Свердловской области возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Убийство» в отношении жителя Екатеринбурга, который убил сына и расчленил его тело, а потом «помогал» полицейским в его поисках.

Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, инцидент произошёл утром 10 марта в лесу, в районе 31-го км трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Обвиняемый нанёс несколько ударов по голове своему родному сыну. Для сокрытия следов убийства отец расчленил тело топором и спрятал останки на том же участке леса, присыпав снегом.

После организации разыскных мероприятий отец активно помогал поисковым группам. Но в ходе следствия были найдены доказательства его причастности к убийству.

«Останки разыскиваемого человека были обнаружены недалеко от озера Вашты. Задержанным оказался житель Верхней Пышмы, ранее судимый за незаконную рубку леса, — так называемый чёрный лесоруб. Первоначально подозреваемый (а ныне уже обвиняемый) намеревался ввести оперуполномоченных в заблуждение, сообщив им вымышленную версию случившегося», — отметил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Обстоятельства трагедии выясняются.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины и двух детей в посёлке Октябрьском Пермского края.